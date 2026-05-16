शरीर ही ब्रह्माण्ड: एकत्व का सृजन मार्ग



ब्रह्म मार्ग का मुंह गर्भाशय में खुलता है, जिसका पोषण स्त्री के शोणित से होता है। शोणित में अन्न के सभी रस होते हैं। शेष रक्त स्त्री शरीर के सप्त धातुओं का (पुरुष शरीरवत) निर्माण करता है। गर्भाशय की गतिविधियां और कार्यकलाप इस देह से स्वतंत्र रहते हैं। स्थूल शरीर, प्रत्येक योनि का, माता के शरीर से बनता है। मानव-पशु-पक्षी सभी के शरीरों का निर्माण एक ही सिद्धान्त पर होता है। ध्यान परम्परा में दसवां मार्ग विसर्जन का कहा गया है। किन्तु स्त्री देह में यह विसर्जन और सृजन दोनों का मार्ग बन जाता है। जब स्त्री गर्भ धारण करती है तो ब्रह्मांश उसी मार्ग से प्रवेश पाता है। यह द्वार रस और भाव का केन्द्र है। साधना की चरम अवस्था के समान जब इस अग्नि सोमात्मक यज्ञ में प्रणय भाव चरम पर होता है तभी अमृत सोम का प्रवाह आग्नेयी वेदी पर होता है। तब अखण्ड भाव में पूर्णाहुति होकर गर्भ प्रतिष्ठित हो जाता है। पूर्ण घट बनकर उसी बह्मद्वार से भूमिष्ठ हो जाता है। ब्रह्म का प्रवेश आनन्द से जुड़ा है, वहीं उसका निकास सांसारिक बंधनों से समवेत हो जाता है।