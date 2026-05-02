शरीर ही ब्रह्माण्ड : अंधकार और मौन में माया का साम्राज्य



ब्रह्म और माया के मूल स्वरूप में कोई ध्वनि या वाक् नहीं है। शब्द तो आकाश तत्त्व से उत्पन्न होता है। जो माया की एक अभिव्यक्ति है। ब्रह्म का मौन शब्द शून्यता नहीं बल्कि पूर्णता का मौन है। जबकि माया अपने आप में एक शक्ति है जो स्पन्द और प्रकाश पैदा करती है। उसका मौन केवल क्षणिक निवृत्ति है। ब्रह्म का मौन चैतन्य मौन है। तैत्तिरीय श्रुति इसी चैतन्य मौन को अभिव्यक्त करते हुए कहती है—यतो वाचो निवर्तन्ते। अप्राप्य मनसा सह… अर्थात् जहां से वाणी मन के साथ (उसे न पाकर) लौट आती है। मौन सकारात्मक और नकारात्मक दो दिशा में विचारों के प्रवाह को ले जाता है। यह व्यक्ति की प्रकृति-वातावरण पर निर्भर करता है। मन की भूमिका प्रधान होती है, शरीर शान्त रहता है। शक्ति संचय का अवसर देता है, किन्तु मौन व्यक्ति की शक्ति है, शब्द अभिव्यक्ति है। जहां कोई ग्रहण करने वाला भी है। मौन शब्द का आत्मा है। सूक्ष्म शरीर में ले जाता है। व्यक्ति के विचारों की गति वहां तेज और गहन हो जाती है। बाहर से सम्पर्क कट जाता है।