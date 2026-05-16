CBSE Class 12 Result 2026: OSM पर उठे सवालों पर बोर्ड का जवाब, 19 मई से री-चेकिंग का एलान

CBSE Class 12 Result: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं के रिजल्ट को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे विवाद और डिजिटल चेकिंग पर अपनी आधिकारिक सफाई पेश की है। बोर्ड ने डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली का बचाव करते हुए इसे पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष बताया है। साथ ही सीबीएसई ने उन छात्रों के लिए री-इवैल्यूएशन की तारीखों का भी एलान कर दिया है, जो अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं हैं। यह प्रक्रिया 19 मई 2026 से शुरू होगी।