PinkGuard App: जयपुर घूमने का है प्लान? बस मोबाइल में डाउनलोड कर लें ये एक एप; जयपुर पुलिस देगी सुरक्षा और गाइड

जयपुर पुलिस का यह 'PinkGuard' एप पर्यटकों को सुरक्षित, सुगम और तकनीक-सक्षम सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप पर बिना किसी लॉग-इन या रुकावट के इस्तेमाल किया जा सकेगा।

1. टूरिस्ट-केंद्रित नेविगेशन: यह एप जयपुर में घूमने की खास जगहों की एक चुनी हुई (Curated) लिस्ट और उनकी सटीक लोकेशन बताएगा, जिससे पर्यटकों को भटकना नहीं पड़ेगा।

2. सुरक्षा और इमरजेंसी सपोर्ट: हर टूरिस्ट स्पॉट के पास स्थित पुलिस स्टेशनों, अस्पतालों की जानकारी, उनके संपर्क नंबर और सीधे मैप की सुविधा मिलेगी, ताकि आपातकालीन स्थिति में तुरंत मदद मिल सके।

3. पुलिस द्वारा वेरिफाइड टूरिस्ट गाइड: अक्सर पर्यटकों को फर्जी गाइडों की शिकायत रहती है। इस एप में पुलिस द्वारा वेरिफाइड गाइड्स की लिस्ट, उनका नाम, भाषा और रेटिंग की पूरी जानकारी होगी।

4. बहुभाषी सपोर्ट (Multi-language): देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की सहूलियत के लिए यह एप कई भाषाओं को सपोर्ट करेगा।

5. पारदर्शी फीडबैक और शिकायत सिस्टम: पर्यटक सीधे एप पर गाइड या अन्य सेवाओं की रेटिंग कर सकेंगे और शिकायत दर्ज करा सकेंगे, जिसे सीधे पुलिस अधिकारी ट्रैक करेंगे।