Jaipur: 121 ब्लैक स्पॉट पर 1100 मौतें… अब पुलिस ने निकाला जान बचाने का ऐसा तरीका, सफर से पहले जरूर जान लें

Jaipur रेंज आईजी राहुल प्रकाश के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। थाना स्तर पर सर्वे कर ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तकनीक का सहारा लिया गया है। अब हाईवे पर खतरा अचानक नहीं आएगा—आप पहले से जान पाएंगे कि आगे क्या इंतजार कर रहा है। सवाल बस इतना है—क्या आप सफर शुरू करने से पहले एक बार QR कोड स्कैन करेंगे?