जयपुर कलेक्ट्रेट परिसर से युवक का अपहरण, रिश्तेदार की जमानत कराने आया था, चेन और नकदी लूटी

महेंद्र के अनुसार, अपहरणकर्ताओं ने न केवल उसे शारीरिक यातनाएं दीं, बल्कि उसके गले से सोने की चेन और जेब में रखे 50 हजार रुपए भी लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और देर शाम जयसिंहपुरा खोर थाने के पास सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। घायल अवस्था में पीड़ित ने परिजनों को सूचित किया और पुलिस की शरण ली।