Rajasthan Crime: दिनदहाड़े कांच व्यापारी का अपहरण, 50 लाख फिरौती की डिमांड, इलाके में सनसनी

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह व्यापारी सतीश गोड जब घर से दुकान के लिए निकला, तभी कब्रिस्तान क्षेत्र के पास कुछ युवकों ने उसे रोक लिया। बंदूक दिखाकर उसे जबरन अपने साथ ले गए और शहर के तेल फैक्ट्री इलाके में एक कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान आरोपियों ने व्यापारी के साथ मारपीट की और परिवार से संपर्क कर फिरौती की मांग शुरू कर दी।