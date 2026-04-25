युवक के सिर में फंसी 10 किलो वजनी दूध की कैन, ग्राइंडर से काटकर निकाली, धूप से बचने का जुगाड़ बना मुसीबत

शुक्रवार (24 अप्रैल) की शाम कालूराम रैबारी नाम का युवक बटाई के गेहूं का हिसाब करने जा रहा था। रास्ते में तेज धूप होने के कारण उसने अपने पास मौजूद 15 लीटर क्षमता वाली लोहे की भारी-भरकम कैन (जिसका वजन करीब 10 किलो बताया जा रहा है) को सिर पर रख लिया। देखते ही देखते वह कैन उसके सिर को पार करते हुए गले में जाकर अटक गई।