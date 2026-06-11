Baran Crime: चोरों ने पहले खाई आम-रोटी, फिर 10 लाख के जेवर-नकदी के साथ कपड़े-डॉक्यूमेंट लेकर फरार, मामला दर्ज

Rajasthan Crime News: राजस्थान के बारां जिले से एक अनोखी चोरी का मामला सामने आया है। जिसमें चोरों ने गहने-नकदी के अलावा कपड़े और डॉक्यूमेंट भी चुरा लिए। मामला जिले के हरनावदाशाहजी थाना क्षेत्र का है। यहां चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन चोरी की कई घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे ही एक घटना में क्षेत्र के देहलनपुर गांव में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया और जब सब लोग बाहर सोए हुए थे, चोर पीछे से दीवार तोड़कर घुसे और लाखों रुपए की नकदी और सोने-चांदी के आभूषण चोरी करके ले गए। परिजनों को इसका पता सुबह उठने पर लगा। वारदात के बाद ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है।