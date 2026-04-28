जयपुर के 6 गांवों के किसानों को बड़ी राहत…350 बीघा जमीन की Land Pooling Scheme पर हाईकोर्ट की रोक

Jaipur Land Pooling Scheme Stay: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व जयपुर विकास प्राधिकरण से पूछा है कि क्यों न लैंड पूलिंग स्कीम एक्ट-2016 व उसके तहत जयपुर जिले के 6 गांवों की करीब 350 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही दो योजनाओं को रद्द कर दिया जाए? साथ ही इन दोनों योजनाओं की आगामी प्रक्रिया व जमीन पर कब्जा लेने पर रोक लगा दी। अब 27 मई को सुनवाई होगी।