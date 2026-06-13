राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय में 1.36 लाख का इजाफा, सीएम भजनलाल ने पीएम मोदी के 12 साल की गिनाई उपलब्धियां

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए राजस्थान में हुए बदलावों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। एक समय राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय लगभग 69 हजार रुपये थी, जो अब बढ़कर 2.05 लाख रुपये से अधिक हो गई है। यह राज्य की मजबूत होती अर्थव्यवस्था और विकास की रफ्तार को दर्शाता है।