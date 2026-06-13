जयपुर का मूड ‘फिटनेस विद फन’: 14 जून को जयपुर उठेगा एक साथ, 6am पर बदलेगी शहर की चाल

जयपुर। अलार्म अब सिर्फ ऑफिस के लिए नहीं बजेगा। 14 जून, रविवार को जयपुर की सुबह शहर के नाम होगी। राजस्थान पत्रिका के कम्यूनिटी मूवमेंट ‘जयपुर 6 am: एक्सपीरियंस योर सिटी’ के लिए रजिस्ट्रेशन की रफ्तार बता रही है कि जयपुर अब सेहत को टास्क नहीं, त्योहार की तरह ले रहा है। 50% से ज्यादा लोग ‘मी-टाइम’ के लिए अकेले आ रहे हैं। करीब एक तिहाई कपल या दोस्त के साथ ताजगी लेने का प्लान कर चुके हैं। 15% लोग पूरे परिवार, मोहल्ले और यारों की टोली के साथ मैदान में उतरेंगे। यानी ये सिर्फ वॉक नहीं, रिश्ते बुनने का मौका है। सुबह 6 से 8 बजे तक शहर एक साथ सांस लेगा। पत्रिका गेट सबसे हॉट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है।