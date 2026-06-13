जयपुर का मूड ‘फिटनेस विद फन’: 14 जून को जयपुर उठेगा एक साथ, 6am पर बदलेगी शहर की चाल

Patrika Gate Jaipur
जयपुर। अलार्म अब सिर्फ ऑफिस के लिए नहीं बजेगा। 14 जून, रविवार को जयपुर की सुबह शहर के नाम होगी। राजस्थान पत्रिका के कम्यूनिटी मूवमेंट ‘जयपुर 6 am: एक्सपीरियंस योर सिटी’ के लिए रजिस्ट्रेशन की रफ्तार बता रही है कि जयपुर अब सेहत को टास्क नहीं, त्योहार की तरह ले रहा है। 50% से ज्यादा लोग ‘मी-टाइम’ के लिए अकेले आ रहे हैं। करीब एक तिहाई कपल या दोस्त के साथ ताजगी लेने का प्लान कर चुके हैं। 15% लोग पूरे परिवार, मोहल्ले और यारों की टोली के साथ मैदान में उतरेंगे। यानी ये सिर्फ वॉक नहीं, रिश्ते बुनने का मौका है। सुबह 6 से 8 बजे तक शहर एक साथ सांस लेगा। पत्रिका गेट सबसे हॉट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है।
जयपुर का मूड ‘फिटनेस विद फन’ है। 50% लोगों ने योगा चुना है। 15% जुम्बा की बीट पर थिरकेंगे और 10% संगीत की धुन पर सुबह संवारेंगे। बाकी 25% ने साइकिलिंग, हास्य योग और कम्यूनिटी गेम्स को चुना है। यानी हर उम्र, हर पसंद के लिए कुछ न कुछ है।
संयोजक : अनिल जैन, रोटरी नॉर्थ
संयोजक : रवि कुमार चौपड़ा, जयपुर ज्वैल्स फाउंडेशन
संयोजक : दीपा यादव, जयपुर वर्किंग वीमन ग्रुप
संयोजक : संयोजक : डॉ. जी.एल. शर्मा, बिजेन्द्र सिंह, राजस्थान रोडराइडर्स
संयोजक : विनीत शर्मा, मित्राय फाउंडेशन
रजिस्ट्रेशन आज भी : भागीदारी पूरी तरह निःशुल्क है। क्यूआर कोड स्कैन करें या लिंक पर जाकर तुरंत रजिस्टर करें। देर की तो जगह मिस हो जाएगी।
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