Rajasthan: सिर्फ किले और महल नहीं, भारत को बाजरा, मार्बल और मेहंदी देने वाला भी है राजस्थान

Rajasthan: राजस्थान का नाम जब भी आता है तो सबसे पहले दिमाग में कुछ चीजें आती है जैसे किले, महल और रेगिस्तान आदि। लेकिन राजस्थान सिर्फ यहां तक ही सीमित नहीं है। राजस्थान हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देता है और साथ ही खेती और व्यापर में भी बड़ी भूमिका निभाता है। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां राजस्थान का योगदान पूरे देश में सबसे अधिक है। इसीलिए राजस्थान अपनी ऐतिहासिक विरासत के साथ-साथ उत्पादन और संसाधनों के लिए भी खास पहचान रखता है। आइये राजस्थान की कुछ खास पहचानों और देश में योगदान को समझते हैं-