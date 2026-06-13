जयपुर में युवक की हत्या का खुलासा, पत्नी और उसके प्रेमी ने रची थी साजिश, दोनों गिरफ्तार

पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात वाले दिन आरती ने मोनू को 1200 रुपए देकर महेश को शराब पिलाने और रास्ते से हटाने के लिए कहा था। योजना के तहत मोनू ने शराब खरीदी, महेश को नशे में धुत किया और फिर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद उसने इंस्टाग्राम कॉल के जरिए आरती को हत्या की जानकारी दी और ऑनलाइन बाइक बुक कर अपने ठिकाने की ओर रवाना हो गया। पूछताछ में मोनू ने स्वीकार किया कि उसने आरती के कहने पर महेश की हत्या की थी।