Rajasthan: क्रिकेट मैच को लेकर हुए विवाद में खूनी संघर्ष, मचा बवाल, गुस्साए लोगों ने 7 घंटे तक किया थाने का घेराव

जयपुर। चौमूं के वीर हनुमान मार्ग स्थित खेल स्टेडियम में रविवार को क्रिकेट खेलने की बात को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। समुदाय विशेष के युवकों ने एक युवक पर धारदार हथियार, सरिया, पाइप, डंडे और क्रिकेट बैट से हमलाकर उसे घायल कर दिया। हमले में शहर के तोबड़ों की ढाणी निवासी अशोक सैनी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर, गर्दन, चेहरे व शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आई है। पुलिस ने शहर के राजकीय उप जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार जारी है।