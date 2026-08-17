पति-पत्नी के झगड़े में बीच-बचाव करने पहुंची साली, गुस्साए जीजा ने कुल्हाड़ी से किया हमला, जयपुर ले जाते समय मौत

थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा था। तभी छोटी बहन को बचाने के लिए बड़ी बहन पहुंच गई। तभी गुस्साए जीजा ने अपनी बड़ी साली पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिया। इस हमले में महिला बुरी तरह घायल हो गया। महिला की जयपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी गफूर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।