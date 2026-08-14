झालावाड़ के 8 निकायों में अध्यक्ष पद की तस्वीर साफ, आरक्षण की लॉटरी से बदला सियासी गणित, संभावित दावेदारों ने बढ़ाई सक्रियता

झालावाड़ जिला प्रमुख पद के आरक्षण की तस्वीर साफ होने के साथ ही जिला परिषद की राजनीति में भी हलचल बढ़ गई है। इस बार जिला प्रमुख का पद अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित किया गया है। खास बात यह है कि जिले में वर्तमान में भी महिला जिला प्रमुख हैं। लगातार दूसरी बार महिला के लिए पद आरक्षित होने से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब अनारक्षित वर्ग की महिला दावेदारों के नामों को लेकर मंथन शुरू होगा। राजनीतिक दलों के साथ संभावित उम्मीदवारों ने भी अपनी सक्रियता बढ़ानी शुरू कर दी है। इससे जिला परिषद चुनाव के सियासी समीकरण भी नए सिरे से बनने के आसार हैं।