राजस्थान में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, तेज बारिश से दुकानों में भरा पानी, झालावाड़ में स्कूलों की छुट्टी, IMD का 25 जिलों में अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने 11 अगस्त को राजस्थान के 25 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और कोटा में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इन जिलों में तेज बारिश के साथ जलभराव और नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने की संभावना है। वहीं अजमेर, बांसवाड़ा, ब्यावर, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूंबर, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर बालोतरा, जालोर, जोधपुर, नागौर और पाली में भारी बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है।मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और नदी-नालों व जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है।