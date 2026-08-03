झालावाड़: स्कूल भेजने के बहाने ले गया, करंट से मौत के बाद भांजे को गड्ढे में नमक डालकर दबाया, मामा गिरफ्तार

झालावाड़। जिले के बकानी थाना क्षेत्र के बडाय गांव में 13 वर्षीय बालक की मौत के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने सोमवार को खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी मुकेश कुमार भील को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने स्कूल भेजने के बहाने अपने 13 वर्षीय भांजे को मोटरसाइकिल पर बैठाकर गांव से बाहर ले गया। वहां ट्रांसफार्मर से अवैध रूप से बिजली लेकर मछली पकड़ने के दौरान बालक करंट की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी ने शव को छिपाकर साक्ष्य मिटाने के लिए गड्ढे में डालकर उस पर नमक डाल दिया।