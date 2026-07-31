Rajasthan: चोरों का अजब कारनामा; पहले आमलेट बनाकर खाया,गैस जलती छोड़ी…फिर ढाई लाख नकद और जेवर लेकर फरार

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने घर से साक्ष्य जुटाए तथा आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवार के लौटने के बाद ही चोरी गए सामान और कुल नुकसान का सही विवरण सामने आएगा। कॉलोनी में निजी चौकीदार तैनात होने के बावजूद वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।