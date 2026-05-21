21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

राजस्थान पुलिस पर अंधविश्वास का साया! गहने चोरी की जांच में तांत्रिक के पास पहुंची, फरियादी की बहू के पिता को बताया चोर

राजस्थान हाईकोर्ट ने नागौर जिले के एक चोरी के मामले में पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी तांत्रिक के इशारे पर जांच नहीं की जा सकती। कोर्ट ने मामले के जांच अधिकारी को बदलने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश मुन्नुरी लक्ष्मण ने यह आदेश नागौर निवासी खेमी देवी की ओर से दायर याचिका पर दिए।

3 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Arvind Rao

May 21, 2026

Rajasthan Police News

पुलिस पर अंधविश्वास का साया! (फोटो-एआई)

जोधपुर: आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक अनुसंधान के इस दौर में भी क्या पुलिस किसी आपराधिक मामले को सुलझाने के लिए तंत्र-मंत्र का सहारा ले सकती है? राजस्थान में एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां गहने चोरी की तफ्तीश करने के लिए खाकी खुद अंधविश्वास की शरण में जा पहुंची। इस अजीबोगरीब कार्यप्रणाली पर राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने सख्त रुख अख्तियार किया है।

अदालत ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि किसी भी क्रिमिनल केस की जांच तांत्रिक के इशारों या उसकी राय पर नहीं चलाई जा सकती। जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की एकल पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नागौर पुलिस अधीक्षक को तुरंत प्रभाव से जांच अधिकारी बदलने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आदेश की कॉपी मिलने के 15 दिनों के भीतर इस मामले की जांच श्रीबालाजी थाने से हटाकर किसी दूसरे थाने के सब-इंस्पेक्टर या उससे सीनियर रैंक के अधिकारी को सौंपी जाए।

क्या है पूरा मामला? सास-बहू के जेवर हुए थे पार

यह पूरा विवाद नागौर जिले के श्रीबालाजी थाना क्षेत्र के उटवालिया गांव से जुड़ा है। यहां रहने वाली 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला खेमी देवी पत्नी भेराराम ने मार्च 2026 में एक एफआईआर दर्ज कराई थी।

शिकायत के मुताबिक, 7 मार्च की रात को उनके घर में घुसकर चोरों ने उनकी और उनकी बहू के सोने-चांदी के गहनों पर हाथ साफ कर दिया था। चोरी गए सामान में करीब डेढ़ तोला सोना, 300 तोला चांदी के आभूषण और 24 हजार रुपए कैश शामिल थे, जिसकी कुल कीमत 12 लाख रुपए से अधिक बताई गई।

पीड़ित परिवार ने पुलिस को कुछ स्थानीय संदिग्धों के नाम भी सौंपे थे, ताकि जांच आगे बढ़ सके। लेकिन मामले के जांच अधिकारी (हेड कांस्टेबल रतिराम) न तो माल बरामद कर पाए और न ही असली चोरों तक पहुंच सके। पुलिस की इस ढीली और दिशाहीन कार्रवाई से परेशान होकर आखिरकार बुजुर्ग महिला खेमी देवी ने मई के महीने में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सबूत खोजने के बजाय तांत्रिक के पास ले गई पुलिस, बहू के पिता को बताया चोर

याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मनोहर सिंह राठौड़ ने अदालत के सामने पुलिस की कार्यशैली की पोल खोली। उन्होंने बताया कि जांच अधिकारी ने वैज्ञानिक और कानूनी तरीके से सबूत जुटाने के बजाय पूरी तरह अंधविश्वास का रास्ता चुन लिया।

आरोप है कि हेड कांस्टेबल रतिराम चोरी का सुराग पाने के लिए फरियादी की बहू के पिता और गांव के कुछ अन्य बुजुर्गों को गाड़ी में बैठाकर अलवर जिले में स्थित एक तांत्रिक के ठिकाने पर ले गया।

वकील के अनुसार, वहां तांत्रिक ने अजीबोगरीब दावा करते हुए इशारा किया कि इस चोरी के पीछे खुद बहू के पिता का ही हाथ है। इस 'तांत्रिक ज्ञान' को पाकर पुलिस ने बिना किसी ठोस सबूत या गवाह के, बहू के पिता को ही मुख्य संदिग्ध मान लिया और उन्हें फंसाने के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

सरकारी रिपोर्ट में खुली पोल

हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक विक्रम सिंह राजपुरोहित ने नागौर एसपी द्वारा तैयार की गई स्टेटस रिपोर्ट पेश की। सरकारी वकील ने पुलिस का बचाव करने की कोशिश की और कहा कि जांच अधिकारी ने सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दी है।

हालांकि, स्टेटस रिपोर्ट के तथ्यों से यह बात बिल्कुल साफ हो गई कि जांच अधिकारी अलवर में उस तांत्रिक के ठिकाने पर जरूर गया था। हालांकि, सरकारी पक्ष ने इस बात से इनकार किया कि पुलिस ग्रामीणों को अपने साथ लेकर गई थी।

दोनों पक्षों की दलीलें और पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण ने नाराजगी जाहिर की। अदालत ने माना कि जांच अधिकारी के तांत्रिक के पास जाने की बात में सच्चाई है। कोर्ट ने टिप्पणी की, जब जांच अधिकारी खुद तांत्रिक के पास गया था, तो इस बात की पूरी आशंका है कि वर्तमान जांच उस तांत्रिक के पूर्वाग्रहों और राय से प्रभावित हो चुकी है।

किसी भी लोकतांत्रिक और कानूनी व्यवस्था में आपराधिक मामलों का फैसला तांत्रिकों के इशारे पर नहीं हो सकता।
हाईकोर्ट ने अंत में आदेश दिया कि असली गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाने और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए इस पूरे केस की नए सिरे से, स्वतंत्र और वैज्ञानिक जांच होना अनिवार्य है। इसी के तहत मौजूदा जांच अधिकारी को तुरंत हटाने का फैसला सुनाया गया।

ये रही घटनाक्रम की टाइम लाइन

  • 7 मार्च: परिवार शादी समारोह में गया और पीछे से चोर घर के ताले तोड़कर गहने चुरा ले गए।
  • 8 मार्च: नागौर के श्रीबालाजी थाने में FIR दर्ज कराई गई।
  • 8 मई: रेमी देवी की ओर से हाईकोर्ट में गहने चोरी की याचिका दाखिल की गई।
  • 12 मई: पिटीशन रजिस्टर होकर नियमित नंबर अलॉट हुआ।
  • 18 मई: राजस्थान हाईकोर्ट ने नागौर पुलिस की ओर से तांत्रिक के इशारे पर की जा रही जांच के मामले में सुनवाई की।
  • 18 मई: हाईकोर्ट ने 15 दिन में जांच अधिकारी बदलने का आदेश दिया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में 6110 खदानें बंद: ट्रांसपोर्ट और रोजगार पर संकट, सरकार ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग
भीलवाड़ा
Shuts 6110 Mines

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 May 2026 02:18 pm

Published on:

21 May 2026 01:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / राजस्थान पुलिस पर अंधविश्वास का साया! गहने चोरी की जांच में तांत्रिक के पास पहुंची, फरियादी की बहू के पिता को बताया चोर

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पश्चिमी राजस्थान को रेलवे देगा बड़ी सौगात: अब जैसलमेर से सीधे जुड़ेगा गुजरात, फलोदी के विकास को मिलेगी रफ्तार

Indian Railways good news
जोधपुर

MNREGA Jodhpur: भीषण गर्मी के बीच बदल गया मनरेगा श्रमिकों का समय, प्रशासन ने जारी किए आदेश, जानें नई टाइमिंग

MGNREGA timing change
जोधपुर

Rajasthan Rail Network : एक-दो नहीं, राजस्थान को एक साथ मिलेंगी तीन ट्रेनों की सौगातें, जानें कब और कहाँ से चलेंगी? 

Ashwini Vaishnaw - File PIC
जोधपुर

राजस्थान हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी: नाता प्रथा पहली शादी खत्म नहीं करता, उसे दरकिनार करता है

Rajasthan High Court Nata Pratha
जोधपुर

Jodhpur News : जोधपुर से बेंगलुरु जा रही प्राइवेट बस आग का गोला बनी, सवारियों की बची जान, सामान हुआ खाक

Rajasthan Jodhpur-Bengaluru private bus caught fire passengers escape goods destroyed
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.