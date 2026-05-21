राजस्थान पुलिस पर अंधविश्वास का साया! गहने चोरी की जांच में तांत्रिक के पास पहुंची, फरियादी की बहू के पिता को बताया चोर

जोधपुर: आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक अनुसंधान के इस दौर में भी क्या पुलिस किसी आपराधिक मामले को सुलझाने के लिए तंत्र-मंत्र का सहारा ले सकती है? राजस्थान में एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां गहने चोरी की तफ्तीश करने के लिए खाकी खुद अंधविश्वास की शरण में जा पहुंची। इस अजीबोगरीब कार्यप्रणाली पर राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने सख्त रुख अख्तियार किया है।