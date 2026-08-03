Kota: ‘काश मैं उसे जाने नहीं देता’, इकलौते बेटे की मौत के बाद रुंध गले से बोले पिता, सेल्फी लेने के चक्कर में गई थी जान

Only Son Drowned In Chulia Waterfall: सुबह उसने मुझसे रावतभाटा दोस्तों के साथ जाने की अनुमति मांगी थी। पहले मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन उसने कहा, ‘पापा, दोस्त घर के बाहर खड़े हैं, अब मना करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा।’ काश, उस समय मैं उसे जाने ही नहीं देता…। यह कहते-कहते ध्रुव के पिता नंदकिशोर की आंखें भर आईं। उनका गला रुंध गया और शब्द भी साथ छोड़ गए। रावतभाटा में पानी में डूबने से जान गंवाने वाला ध्रुव परिवार का इकलौता पुत्र था। वह 11वीं कक्षा का छात्र था और परिवार की तमाम उम्मीदों का केंद्र भी। सुबह हंसते हुए घर से निकला बेटा शाम तक हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। नंदकिशोर बार-बार यही कहते रहे कि अगर उस समय बेटे की जिद नहीं मानता तो शायद आज वह उनके सामने होता। सुबह जिस बेटे को मना कर रहा था, शाम को उसी का शव घर आया। यह कहते हुए पिता की आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। घर में पसरा सन्नाटा और परिजनों का विलाप हर किसी को झकझोर रहा था। बेटे के बिछड़ने का दर्द पिता के शब्दों में साफ झलक रहा था, जिसे सुनकर मौके पर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं।