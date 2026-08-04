ट्यूशन पढ़ाकर लौटी पत्नी, घर में संदिग्ध हालात में मिला पति का शव; कोटा में फाइनेंसकर्मी की मौत

कोटा शहर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में एक फाइनेंसकर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना तलवंडी क्षेत्र की है जहां किराए के कमरे में रहने वाले युवक का शव घर में मिला। बताया जा रहा है कि मृतक पिछले कुछ समय से गृह क्लेश के कारण मानसिक तनाव में चल रहा था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान दीपक शर्मा (33) के रूप में हुई है। वह मूल रूप से बूंदी जिले का रहने वाला था और वर्तमान में कोटा के तलवंडी इलाके में अपनी पत्नी के साथ किराए के कमरे में रहता था। दीपक एक निजी कंपनी में फाइनेंसकर्मी के पद पर कार्यरत था।