‘राजस्थान में अशोक गहलोत ही कांग्रेस के आलाकमान’, शांति धारीवाल का बयान वायरल, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भी साधा निशाना

कांग्रेस के शनिवार को छात्र गूंज कार्यक्रम के प्रदर्शन में शामिल होने के बाद पत्रकारों ने धारीवाल से पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के कांग्रेस ज्वाॅइन करने से पहले गहलोत से मिलने उनके घर जाने के संबंध में प्रदेशाध्यक्ष गोविंदसिंह डोटासरा के बयान को लेकर सवाल पूछा था। इस पर धारीवाल ने कहा कि प्रदेश के आम कार्यकर्ता का जुड़ाव ही इसका प्रमाण है। जयपुर की धरती पर कदम रखते ही कांग्रेस कार्यकर्ता का दूसरा पैर सीधे अशोक गहलोत के बंगले की ओर जाता है। चाहे वे ट्रेन, बस या कार से उतरे, सबसे पहले वहीं क्यों पहुंचते हैं। यह साबित करता है कि कार्यकर्ताओं के मन में असली नेतृत्व किसका है। उन्होंने कहा कि वर्षों से यही परंपरा रही है और प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आने वाले कार्यकर्ता संगठनात्मक मुद्दों, राजनीतिक सलाह और मार्गदर्शन के लिए सबसे पहले गहलोत से मुलाकात करना उचित समझते हैं।