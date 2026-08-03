सांस्कृतिक झलकियों के प्रदर्शन के साथ मनाया जाएगा आदिवासी दिवस

आदिवासी मीना सेवा संस्थान की बैठक में लिया निर्णय

नैनवां. नैनवां तहसील आदिवासी मीना सेवा संस्थान की रविवार को संस्थान के अध्यक्ष आशाराम मीना व सभाध्यक्ष रामसहाय मीना की संयुक्त अध्यक्षता में बैठक हुई। संस्थान के सचिव राजेन्द्र मीना ने बताया कि बैठक में आदिवासी दिवस को सांस्कृतिक रूप से मनाने का निर्णय लिया गया। सांस्कृतिक दिवस के दिन मीना धर्मशाला से रैली निकाली जाएगी। रैली में आदिवासी सांस्कृतिक रूप की झांकियों का प्रदर्शन होगा। रैली मीना छात्रावास पर पहुंचेगी। जहां पद दंगल के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।