रतलाम-कोटा मेमू ट्रेन पर गिरा बिजली का तार, जोरदार स्पार्किंग और तेज धमाकों से घबरा गए यात्री, मची भगदड़

Ratlam-Kota Memu Train: मध्यप्रदेश के महिदपुर रोड रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब रतलाम-कोटा मेमू ट्रेन (19103) के ऊपर अचानक ओवरहेड इलेक्ट्रिक (ओएचई) का तार टूटकर गिर गया। इस घटना के बाद इंजन के ऊपर तेज स्पार्किंग होने लगी और लगातार धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी। कुछ ही क्षणों में इंजन के पास आग की लपटें भी दिखाई दीं जिससे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में दहशत फैल गई। अचानक हुए धमाकों और धुएं को देखकर ट्रेन में बैठे यात्री अपनी सीटें छोड़कर बाहर निकलने लगे। कई लोग प्लेटफॉर्म की ओर भागे जबकि वहां पहले से मौजूद यात्रियों में भी भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घटना के समय पास की लाइन पर एक अन्य यात्री ट्रेन भी खड़ी थी। तेज आवाज और आग देखकर उस ट्रेन में बैठे लोग भी घबरा गए और कई यात्री एहतियात के तौर पर नीचे उतर गए।