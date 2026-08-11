Rajasthan News : सुबह-सुबह स्कूल बस बनी ‘आग का गोला’, 25 मासूमों की जान पर आई आफत, देखें ‘द बर्निंग बस’ का VIDEO

जैसलमेर से मंगलवार सुबह एक बेहद चौंकाने वाली और राहत देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल, बच्चों को लेने जा रही एक निजी स्कूल बस में धउआ गांव के पास अचानक भीषण आग लग गई। घटना के समय बस में करीब 25 स्कूली बच्चे सवार थे। जानकारी के अनुसार, बस में अचानक धुएं का गुबार और आग की लपटें उठती देख चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि, चालक की त्वरित सतर्कता और सूझबूझ के चलते बस को तुरंत सड़क किनारे रोककर सभी 25 बच्चों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। धउआ गांव के पास हुई इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी बस जलकर कबाड़ में तब्दील हो गई।