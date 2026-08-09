Jaisalmer: भूखंड को लेकर दो पक्षों में संघर्ष, तीन जनें घायल, घटना के बाद गांव में तनाव

जैसलमेर. सदर थाना क्षेत्र का सांवला गांव रविवार को जमीन विवाद के चलते तनाव का माहौल बन गया। भूखंड को लेकर दो परिवारों में लंबे समय से चल रहा विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्ष आमने-सामने आए और कहासुनी के बाद चाकूबाजी शुरू हो गई। वारदात में तीन लोग घायल हो गए। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी रही। घटना में घायल पदम सिंह (50), देरावरसिंह (24) रिश्ते में चाचा-भतीजा हैं और दूसरे पक्ष के नरपतसिंह (30) को भी उपचार के लिए राजकीय जवाहर चिकित्सालय लाया गया। पदमसिंह के सिर और शरीर के शेष हिस्सों में गंभीर घाव आए हैं और उनका बहुत खून बह गया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे आगे के उपचार के लिए जोधपुर रेफर कर दिया। अन्य दोनों घायलों को भी जोधपुर भेजा गया। इस दौरान जिला अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई।