Jaisalmer : जैसलमेर में प्लॉट विवाद में पहले हुआ झगड़ा, फिर दोनों पक्षों में हुई चाकूबाजी, 3 घायल, एक का सिर फूटा

Jaisalmer : जैसलमेर के सदर थाना क्षेत्र के सांवला गांव में रविवार को प्लॉट विवाद के चलते तनाव हो गया। एक प्लॉट को लेकर लंबे समय से दो पक्षों में विवाद चल रहा था। आज यह विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। पहले कहासुनी हुई इसके बाद चाकूबाजी शुरू हो गई। वारदात में 3 लोग घायल हो गए, इसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई है। घटना में घायल पदम सिंह (50 वर्ष) पुत्र सूरत सिंह, देरावर सिंह (24 वर्ष) पुत्र प्रताप सिंह और दूसरे पक्ष के नरपत सिंह (30 वर्ष) पुत्र भीम सिंह को उपचार के लिए राजकीय जवाहर चिकित्सालय लाया गया। पदम सिंह के सिर में गंभीर चोट लगी है। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे आगे के उपचार के लिए जोधपुर रेफर कर दिया। अन्य दोनों घायलों का उपचार जवाहर चिकित्सालय में चल रहा है।