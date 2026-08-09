Jaisalmer: बसें बढ़ीं, यात्री बढ़े लेकिन पोकरण बस स्टैंड की सुविधाएं डेढ़ दशक पीछे

पोकरण. कस्बे के जोधपुर रोड स्थित केन्द्रीय बस स्टैंड पर बसों का दबाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन यात्रियों के लिए सुविधाएं उसी पुराने ढर्रे पर अटकी हुई हैं। करीब डेढ़ दशक पहले विकसित किए गए बस स्टैंड की डामर सड़क अब पूरी तरह उखड़ चुकी है। परिसर में जगह-जगह गहरे गड्ढे हैं। बारिश के दौरान यही गड्ढे कीचड़ और पानी से भर जाते हैं। ऐसे में बसों के साथ पैदल यात्रियों का निकलना भी मुश्किल हो जाता है। बस स्टैंड पर सुविधाओं का संकट उस समय और गंभीर हो गया, जब पिछले चार माह से कस्बे से संचालित सभी रोडवेज बसों को यहीं से चलाया जाने लगा। पहले यहां सीमित संख्या में रोडवेज और ग्रामीण मार्गों की निजी बसों का संचालन होता था। यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए बसों को एक स्थान से संचालित करने की व्यवस्था लागू होने के बाद यात्रीभार कई गुना बढ़ गया। इसके बावजूद सड़क, छाया, बैठने की जगह, जल निकासी और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। करीब डेढ़ दशक पहले बस स्टैंड परिसर में बनाई गई डामर सड़क अब बदहाल हो चुकी है। लगातार टूट-फूट और मरम्मत के अभाव में सड़क का अधिकांश हिस्सा उखड़ गया है। कई जगह इतने गहरे गड्ढे हैं कि बसों और अन्य वाहनों को धीमी गति से निकालना पड़ता है। पैदल यात्रियों को भी गड्ढों के बीच से रास्ता तलाशना पड़ता है। बारिश के दौरान समस्या और बढ़ जाती है। गड्ढों में पानी भरने के बाद सड़क और परिसर की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। इससे फिसलने और दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है।