Jaisalmer: शाम की बूंदाबांदी से मौसम सुहाना, उमस से बेहाल लोगों को मिली राहत

रामगढ़ क्षेत्र में बुधवार दोपहर बाद आए रेतीले बवंडर के कारण पूरे इलाके में दिन में ही अंधेरा छा गया। तूफान से आम जन-जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया। रामगढ़ गांव और आसपास के नहरी क्षेत्रों को प्रकृति के इस रूप का सामना करना पड़ा। उत्तर दिशा से उठे इस मरुस्थलीय बवंडर से आसमान में कई किलोमीटर ऊंची धूल की दीवार बन गई, जिससे देखते ही देखते दिन के उजाले में अंधेरा छा गया। तेज आंधी के कारण दृश्यता काफी कम हो गई। सड़कों पर चल रहे वाहनों को दिन में ही हेडलाइट्स जलानी पड़ीं। सुरक्षा के लिए वाहन चालकों ने अपने वाहन सड़क किनारे खड़े कर दिए। आंधी से रामगढ़ कस्बे सहित ग्रामीण इलाकों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। कई स्थानों पर बिजली के खंभे गिरने की भी सूचना मिली है।