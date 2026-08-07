Jaisalmer: रेत के बाद रणभूमि दिला रही जैसलमेर को नई पर्यटन पहचान

जैसलमेर. सरहदी जिले की पहचान लंबे समय तक सोनार किला, सम के धोरों और रेगिस्तानी संस्कृति तक सीमित रही। अब भारत-पाक सीमा पर स्थित लोंगेवाला युद्धस्थल जैसलमेर को एक नई पहचान दे रहा है—सैन्य पर्यटन की राजधानी। यहां आने वाले पर्यटक केवल स्मारक नहीं देखते, बल्कि उस रणभूमि पर खड़े होकर 1971 के युद्ध की रणनीति, भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और निर्णायक नेतृत्व को महसूस करते हैं। उक्त बदलाव केवल पर्यटन का नहीं, बल्कि पर्यटन की सोच का भी है। पहले लोग जगह देखने आते थे, अब कहानी जीने आते हैं। जानकारों के अनुसार पर्यटन उद्योग तेजी से 'एक्सपीरियंस इकोनॉमी' की ओर बढ़ रहा है। आज का पर्यटक ऐसी जगह चाहता है जहां इतिहास, तकनीक और भावनाएं एक साथ मिलें। इसी कारण युद्धस्थल, विरासत संग्रहालय और सैन्य स्मारक नई पीढ़ी के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। सैन्य पर्यटन ने जैसलमेर की पर्यटन अर्थव्यवस्था का दायरा बढ़ा दिया है। पहले अधिकांश पर्यटक शहर और सम तक सीमित रहते थे, अब यात्रा का दायरा तनोट और लोंगेवाला तक पहुंच रहा है।