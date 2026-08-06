Jaisalmer: कोचिंग स्टूडियो में बैटरियों में ब्लास्ट, लगी भीषण आग

पोकरण (जैसलमेर). कस्बे में मालियों का बास से आशापुरा मंदिर जाने वाले मार्ग पर सब्जी मंडी के पास स्थित ऑनलाइन कोचिंग के एक स्टूडियो में बैटरियों में हुए ब्लास्ट से भीषण आग लग गई। आग बुझाते समय दो जने झुलस गए। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू किया। कस्बे के कोरियो का बास निवासी भवानीशंकर पुत्र लक्ष्मणराम माली ऑनलाइन कोचिंग का चैनल चलाते है। जिसका स्टूडियो आशापुरा रोड पर स्थित है। इसमें डिजीटल बोर्ड, महंगे कैमरे, स्टूडियो का पूरा सिस्टम, एसी, इन्वर्टर आदि लगे हुए थे। बुधवार को एक बैटरी में अचानक ब्लास्ट हुआ और कुछ ही देर में पास रखी अन्य सभी सात बैटरियों में आग लग गई। जिससे पूरा स्टूडियो धू-धू कर जलने लगा। यहां उपस्थित स्टाफ ने आग पर काबू करने का प्रयास किया, लेकिन भीषण आग और बैटरियों के ब्लास्ट होने से आग पर काबू करना मुश्किल हो रहा था। आग से इन्वर्टर, बैटरियां, कैमरे, एसी, सीसीटीवी, कम्प्यूटर सहित पूरे कागजात जलकर नष्ट हो गए। आग बुझाते समय स्टाफ मनीषकुमार व आशीष भी झुलस गए, जिनका राजकीय अस्पताल में उपचार किया गया। सूचना पर नगरपालिका की दमकल मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू किया गया। आग से करीब 15 लाख रुपए का नुकसान हो गया। इस संबंध में उनकी ओर से पुलिस में भी रिपोर्ट दी गई है।