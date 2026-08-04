झालावाड़ में हिस्ट्रीशीटर के 22 बीघा अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल रहा तैनात

पुलिस के अनुसार गत 3 अप्रेल को दीवान सिंह अपने साथियों के साथ मनोहरथाना के एक व्यापारी के पास रंगदारी मांगने पहुंचा था। विरोध करने पर व्यापारी और कर्मचारियों पर हमला कर करीब 50 हजार रुपए लूटकर फरार हो गया। तलाश के दौरान पुलिस ने नाकाबंदी की तो उसने वाहन से टक्कर मारने का प्रयास किया और साथियों के साथ पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। इस हमले में पुलिसकर्मी घायल हुए थे। बाद में दीवान सिंह को उसके एक साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था।