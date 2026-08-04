4 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

झालावाड़

झालावाड़ में हिस्ट्रीशीटर के 22 बीघा अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल रहा तैनात

झालावाड़ जिले में संगठित अपराध और हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिस्ट्रीशीटर दीवान सिंह गुर्जर के कब्जे से करीब 22 बीघा सरकारी चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।
2 min read
Google source verification

झालावाड़

image

kamlesh sharma

Aug 04, 2026

Jhalawar encroachment removal

हिस्ट्रीशीटर के अवैध अतिक्रमण पर को बुलडोजर से हटाती पुलिस टीम। फोटो पत्रिका

झालावाड़। जिले में संगठित अपराध और हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिस्ट्रीशीटर दीवान सिंह गुर्जर के कब्जे से करीब 22 बीघा सरकारी चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जा हटाया गया।

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले में हिस्ट्रीशीटर, हार्डकोर और सक्रिय अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत अपराधियों की अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों और सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमणों की जानकारी जुटाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मनोहरथाना थाना क्षेत्र के सालियाखेड़ा निवासी हिस्ट्रीशीटर दीवान सिंह पुत्र किशन सिंह उर्फ श्रीलाल गुर्जर के ग्राम रवास्या में करीब 22 बीघा सरकारी चरागाह पर किए गए कब्जे को हटाकर भूमि को मुक्त कराया गया।

प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान उपखंड अधिकारी पुष्कर मित्तल, तहसीलदार माधोलाल वर्मा, पुलिस उपाधीक्षक कैलाश चंद, थाना प्रभारी महेंद्र कुमार यादव सहित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी रही। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया।

14 आपराधिक मामले दर्ज

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार दीवान सिंह लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहा है। उसके खिलाफ मारपीट, चोरी, छेड़छाड़, दुष्कर्म, गैर इरादतन हत्या सहित विभिन्न धाराओं में कुल 14 मामले दर्ज हैं। वर्ष 2017 से उसके खिलाफ लगातार गंभीर अपराधों के प्रकरण दर्ज होते रहे हैं।

व्यापारी से लूट और पुलिस पर हमले का भी आरोपी

पुलिस के अनुसार गत 3 अप्रेल को दीवान सिंह अपने साथियों के साथ मनोहरथाना के एक व्यापारी के पास रंगदारी मांगने पहुंचा था। विरोध करने पर व्यापारी और कर्मचारियों पर हमला कर करीब 50 हजार रुपए लूटकर फरार हो गया। तलाश के दौरान पुलिस ने नाकाबंदी की तो उसने वाहन से टक्कर मारने का प्रयास किया और साथियों के साथ पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। इस हमले में पुलिसकर्मी घायल हुए थे। बाद में दीवान सिंह को उसके एक साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था।

अभियान रहेगा जारी

पुलिस का कहना है कि संगठित अपराधियों और हिस्ट्रीशीटरों के अवैध कब्जों तथा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा सके और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

झालावाड़ में युवा बने रहे अपराधी, 10 महीने में ही खुल गई 33 लोगों की हिस्ट्रीशीट, 60 फीसदी अपराधी 21-34 साल के निकले

ये भी पढ़ें
Jhalawar History Sheeter

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Aug 2026 06:28 pm

Published on:

04 Aug 2026 06:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / झालावाड़ में हिस्ट्रीशीटर के 22 बीघा अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल रहा तैनात

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

झालावाड़: स्कूल भेजने के बहाने ले गया, करंट से मौत के बाद भांजे को गड्ढे में नमक डालकर दबाया, मामा गिरफ्तार

Jhalawar boy death case
झालावाड़

Rajasthan: सूदखोरी के साम्राज्य पर पुलिस का छापा, 321 किलो चांदी, 4 किलो सोना और 37 लाख नकद बरामद

Jhalawar News
झालावाड़

Rajasthan: चोरों का अजब कारनामा; पहले आमलेट बनाकर खाया,गैस जलती छोड़ी…फिर ढाई लाख नकद और जेवर लेकर फरार

Jhalawar theft case
झालावाड़

Jhalawar: ड्रग माफियाओं की ‘काली कमाई’ पर शिकंजा, 3 मकान और वाहनों समेत 2.28 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज

Jhalawar Police Action
झालावाड़

बिहार से नाबालिग लड़कियां लाकर राजस्थान में शादी के लिए बेचने वाली गैंग गिरफ्तार, फर्जी आधार कार्ड भी बनाते थे

Jhalawar Accused
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.