झालावाड़ सड़क हादसा: रामगंजमंडी के 1 व्यक्ति की मौत, 3 के सिर और एक के पेट में गंभीर चोट; SRG में इलाज जारी

झालावाड़-भीमसागर सड़क हादसा, एक की मौत, 4 घायल (पत्रिका फोटो)
Jhalawar Bheemsagar Road Accident: भीमसागर (झालावाड़): झालावाड़ जिले के भीमसागर क्षेत्र में पातले पीर दरगाह के पास शनिवार देर रात हुए एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति की पहचान कोटा जिले के रामगंजमंडी निवासी हमीद खान के रूप में हुई है।
बता दें कि दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जांच के दौरान डॉक्टरों ने हमीद खान को मृत घोषित कर दिया। वहीं, हादसे में घायल हुए चार लोगों में से तीन के सिर में गंभीर चोटें आई हैं और एक व्यक्ति के पेट में अंदरूनी चोट बताई जा रही है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर शुरुआती इलाज देने के बाद सभी घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत झालावाड़ के श्री राजराजेंद्र जय सिंह (एसआरजी) अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल, सभी घायलों का एसआरजी अस्पताल में उपचार जारी है।
घटना की जानकारी मिलते ही सारोला थाना अधिकारी बुद्धाराम चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दुर्घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए। शुरुआती जानकारी के अनुसार, सड़क हादसा किसी बस की चपेट में आने से होना माना जा रहा है। हालांकि, पुलिस प्रशासन की ओर से वाहन को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
घायलों के झालावाड़ अस्पताल पहुंचने की खबर मिलते ही प्रशासनिक और स्वास्थ्य अमला सतर्क हो गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. साजिद खान और मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. संजय जैन खुद एसआरजी अस्पताल पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने घायलों का हाल-चाल जाना और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों को बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर हादसे के कारणों की गहनता से जांच शुरू कर दी है।
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