झालावाड़ सड़क हादसा: रामगंजमंडी के 1 व्यक्ति की मौत, 3 के सिर और एक के पेट में गंभीर चोट; SRG में इलाज जारी

घायलों के झालावाड़ अस्पताल पहुंचने की खबर मिलते ही प्रशासनिक और स्वास्थ्य अमला सतर्क हो गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. साजिद खान और मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. संजय जैन खुद एसआरजी अस्पताल पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने घायलों का हाल-चाल जाना और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों को बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर हादसे के कारणों की गहनता से जांच शुरू कर दी है।