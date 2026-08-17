राजस्थान में सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक, CJP के आशुतोष रांका ने कहा- स्कूल ठीक करो या हमें गिरफ्तार करो

जयपुर। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति प्रवेश और फोटो-वीडियोग्राफी को लेकर शिक्षा विभाग ने रुख सख्त कर लिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार की ओर से जारी नए आदेशों के तहत अब बिना संस्था प्रधान (प्रिंसिपल) की पूर्व लिखित अनुमति के किसी भी बाहरी व्यक्ति का स्कूल परिसर में प्रवेश, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या साक्षात्कार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस फैसले के बाद प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। विपक्ष और सामाजिक संगठनों ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था की बदहाली छिपाने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है।