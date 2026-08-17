जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, माइक्रोलाइट विमान से टकराई ग्राउंड हैंडलिंग गाड़ी, पायलट और ट्रेनी सुरक्षित

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अप्रन और रनवे एरिया से सुरक्षा में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, यहां एक NCC माइक्रोलाइट विमान हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि NCC कैडेट्स को रूटीन फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए माइक्रोलाइट विमान को हैंगर से रनवे की ओर टैक्सिंग कराकर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी की एक गाड़ी विमान से टकरा गई। टक्कर के बाद माइक्रोलाइट विमान क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि पायलट और NCC ट्रेनी कैडेट पूरी तरह सुरक्षित हैं।