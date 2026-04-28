जयपुर में आज 4 घंटे तक पावरकट: परकोटा क्षेत्र के 10 से ज्यादा इलाके रहेंगे प्रभावित

Jaipur Power Cut Today: जयपुर शहर में मंगलवार को दोपहर 2 बजे तक लोगों को भीषण गर्मी में पावरकट का सामना करना पड़ेगा। जयपुर विद्युत वितरण निगम मेंटेनेंस कार्य के कारण परकोटा क्षेत्र के 10 से ज्यादा इलाकों में बिजली सप्लाई बंद रखेगा। सुबह 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक करीब 4 घंटे तक पावरकट लिया जाएगा, जिससे शहर के परकोटा क्षेत्र के इलाके प्रभावित होंगे। बिजली विभाग की ओर से लाइन मेंटेनेंस और जरूरी तकनीकी कार्य के चलते यह पावरकट लिया जा रहा है। काम के दौरान सुरक्षा कारणों से संबंधित इलाकों की बिजली सप्लाई अस्थायी रूप से बंद रखी जाएगी।