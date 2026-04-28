जयपुर से गुजरात तक ‘स्मगलिंग एक्सप्रेस’: शराब तस्करों के लिए ‘सेफ कॉरिडोर’ बनीं ट्रेनें

आरपीएफ जयपुर ने सोमवार को दो स्टेशनों पर अलग-अलग कार्रवाई करते हुए करीब 16 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई ढेहर के बालाजी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो पर की गई, जहां 8.100 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त कर एक तस्कर को पकड़ा है। दूसरी कार्रवाई फुलेरा स्टेशन पर हुई, जहां 8.300 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त कर हरियाणा निवासी गुरप्रीत को गिरफ्तार किया गया।