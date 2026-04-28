राजस्थान में 122 मिलियन टन गोल्ड जमीन के नीचे: लेकिन Gold Mining प्रोजेक्ट्स पर ताला, जानें कारण

Rajasthan Gold Mining Delay: राजस्थान में स्वर्ण खनन की योजनाएं लगातार अड़चनों का सामना कर रही हैं। दो गोल्ड खदानों डगोचा और कांकरिया गारा ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शुरू होने के बाद फिलहाल रोक दी गई है, बताया जा रहा है कि दोनों अरावली क्षेत्र में आ रही हैं।

जबकि बांसवाड़ा जिले के भूकिया-जगपुरा क्षेत्र की खान पहले ही तकनीकी कारणों से निरस्त होकर अब न्यायिक प्रक्रिया में उलझ गई है। राजस्थान देश के कुल स्वर्ण भंडार का करीब 25 प्रतिशत हिस्सा रखता है। इन भंडारों की खोज कई वर्ष पहले हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अब तक खनन कार्य शुरू नहीं हो सका है।