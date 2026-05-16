नियम पालना के बाद भी राजस्थान में पुलिसकर्मियों का डिमोशन, 56 SI बनेंगे सिपाही, कारण हैरान करने वाला

Rajasthan Police News: राजस्थान पुलिस में बड़े स्तर पर डिमोशन जैसा मामला सामने आया है। सारे आदेश मानने, नियमों की पालना करने के बाद भी करीब 56 थानेदार यानी एसआई को वापस से सिपाही बना दिया गया है। इसके पीछे के कारण हैरान करने वाले हैं। दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पास करने के बाद सिपाही से थानेदार बने इन पुलिसकर्मियों को एसआई भर्ती परीक्षा नकल के चलते रद्द होने के कारण वापस से सरकार ने अपने पुराने पदों पर भेजा है। जबकि इनमें से अधिकतर ने नौकरी ज्वाइन करने के साथ ही बड़े केसेज की जिम्मेदारी भी उठाई थी। लेकिन नकल और पेपर लीक जैसे दो मामलों ने सारे सपने तोड़ दिए।