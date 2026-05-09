Jaipur : चालान पेंडिग है तो चुका दें, पुलिस पहली बार दे रही है ये खास स्कीम, 18 दिन चलेंगे कैंप

E Challan Disposal Camp: अगर आपकी गाड़ी का भी कोई पुराना ट्रैफिक चालान (e-Challan) कटा हुआ है और आप उसे भुगतने के लिए पुलिस थानों के चक्कर काटकर परेशान हैं, तो यह खबर आपके लिए राहत भरी है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने शहरवासियों को बड़ी सुविधा देते हुए पेंडिंग चालान के निपटारे के लिए विशेष 'चालान निस्तारण शिविर' आयोजित करने का निर्णय लिया है।

जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल के निर्देशानुसार, मोटर यान अधिनियम के तहत किए गए चालानों की राशि आसानी से जमा कराने के लिए शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में 8 मई से 25 मई 2026 तक इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।बताया जा रहा है कि करीब 35000 से भी ज्यादा चालान पेंडिग चल रहे हैं।