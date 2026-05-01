Jaipur News: REEL के लिए स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी वाला पोज बनाकर लड़की ने बस के आगे किए स्टंट, कुछ देर बाद ही उड़ गए होश

वीडियो में सबसे चौंकाने वाला दृश्य तब सामने आता है जब युवती चलती बाइक पर खड़ी होकर हाथ फैलाती है, मानो वह किसी फिल्मी दृश्य की नकल कर रही हो। यह पूरा दृश्य सोशल मीडिया के लिए बनाया गया बताया जा रहा है, जहां लाइक्स और व्यूज के लिए जान जोखिम में डालने वाले स्टंट आम होते जा रहे हैं। जयपुर पुलिस ने इस वीडियो को एक चेतावनी के रूप में जारी किया, जिसमें साफ दिखाया गया कि किस तरह स्टंटबाजी को पहले सोशल मीडिया पर ग्लैमराइज किया जा रहा था।