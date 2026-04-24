Delhi IRS Daughter Murder Case: IAS बनना चाहती थी वो, लेकिन दरिंदे ने रेप कर मार डाला, खुद भी टॉपर है कातिल, 12वीं में 90 फीसदी अंक थे

देश की राजधानी दिल्ली में एक IRS अधिकारी की बेटी, जो खुद IAS बनने का सपना संजोए कड़ी मेहनत कर रही थी, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। चौंकाने वाली बात यह है कि इस वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी राहुल मीणा कोई पेशेवर अपराधी नहीं, बल्कि पढ़ाई में 90 फीसदी अंक हासिल करने वाला एक 'टॉपर' छात्र है। ऑनलाइन जुए की लत और कर्ज ने इस कदर दरिंदा बना दिया कि उसने न केवल हत्या की, बल्कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दीं। साकेत कोर्ट ने आरोपी को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, जहां पुलिस इस खौफनाक साजिश की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। अधिकारी की बेटी पढ़ने में होशियार थी और वह सिविल सेवा की तैयारी में जुटी हुई थी। वह आईएएस अफसर बनना चाहती थी।