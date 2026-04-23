इश्क, सनक और सुपारी: Alwar की वो 5 वारदातें जिन्होंने इंसानी संवेदनाओं का कत्ल कर दिया; अब राहुल मीणा ने लगाया जिले पर नया दाग

Rajasthan Crime News: क्या कोई शहर अपने अपराधों की पहचान बन सकता है? जब भी राजस्थान के औद्योगिक हब अलवर का नाम आता है, तो विकास की तस्वीरों के बीच अपराध की कुछ ऐसी काली परछाइयां उभरती हैं जो रूह कंपा देती हैं। हाल ही में राहुल मीणा नामक युवक ने दिल्ली में जिस तरह एक आईआरएस (IRS) अधिकारी की 22 साल की मासूम बेटी का कत्ल किया, उसने एक बार फिर अलवर के माथे पर 'क्राइम कैपिटल' का कलंक चस्पा कर दिया है। लेकिन यह पहली बार नहीं है। अलवर का इतिहास ऐसी कई 'खूनी दास्तानों' से भरा है, जहां कभी प्यार में अंधी पत्नी ने सुहाग उजाड़ दिया, तो कभी रक्षक ही भक्षक बन गए। आइए पढ़ते हैं अलवर की वो 5 फाइलें, जिन्होंने देश को हिला कर रख दिया था।