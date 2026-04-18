18 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

SDM Kajal Meena Bribe Case: इंटरव्यू के अंश वायरल, कहा मैं बदलाव लाना चाहती हूं, अब जेल में हैं टॉपर एसडीएम

SDM Kajal Meena Bribe Case: इंटरव्यू के दौरान जब काजल से उनकी प्राथमिकताओं के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने बेहद आत्मविश्वास के साथ दो मुख्य लक्ष्य बताए थे:

2 min read
Google source verification

करौली

image

Jayant Sharma

Apr 18, 2026

sdm kajal meena

एसडीएम काजल मीणा- फाइल फोटो

SDM Kajal Meena Bribe Case: कभी देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIT मंडी से बीटेक कर बदलाव की बात करने वाली और सरकारी योजनाओं को गरीबों तक पहुँचाने का दावा करने वाली RAS अधिकारी काजल मीणा आज सलाखों के पीछे हैं। नादौती (करौली) की एसडीएम काजल मीणा की गिरफ्तारी के बाद अब उनका एक पुराना मॉक इंटरव्यू वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो उनके कथनी और करनी के बीच की गहरी खाई को उजागर कर रहा है।

इंटरव्यू में 'आदर्श', हकीकत में 'रिश्वत'

इंटरव्यू के दौरान जब काजल से उनकी प्राथमिकताओं के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने बेहद आत्मविश्वास के साथ दो मुख्य लक्ष्य बताए थे:

  1. शिक्षा (Education): उन्होंने कहा था कि शिक्षा ही वह चाबी है जिससे समाज की हर कमी को पूरा किया जा सकता है।
  2. जनकल्याण: गरीब और जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुँचाना।आज राजस्थान की जनता और सोशल मीडिया यूजर्स वही वीडियो शेयर कर पूछ रहे हैं कि क्या 60 हजार रुपये की रिश्वत और बैग में मिले 4 लाख रुपये का संदिग्ध कैश ही वह 'सकारात्मक बदलाव' था, जिसका सपना उन्होंने दिखाया था?

कैसे हुआ आदर्शों का पतन?

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की कार्रवाई ने यह साफ कर दिया कि किताबी ज्ञान और प्रशासनिक नैतिकता में जमीन-आसमान का अंतर हो सकता है। जमीन की डिक्री जारी करने जैसे सामान्य काम के लिए एक जरूरतमंद से रिश्वत मांगना उन तमाम दावों की धज्जियां उड़ाता है, जो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में किए थे।


ACB की इस कार्रवाई के मुख्य बिंदु:

  • रिश्वत की रकम: 50 हजार एसडीएम के लिए और 10 हजार रीडर के लिए।
  • टीम वर्क: रीडर दिनेश कुमार और सहायक प्रवीण धाकड़ के साथ मिलकर रची गई थी साजिश।
  • संदिग्ध रिकवरी: ट्रेप के दौरान 4 लाख रुपये का अतिरिक्त कैश मिलना भ्रष्टाचार की गहराई को दर्शाता है।

युवा अधिकारियों पर उठते सवाल

गोविंद गुप्ता (महानिदेशक, ACB) के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई ने राजस्थान ब्यूरोक्रेसी को झकझोर दिया है। सवाल यह है कि यदि IIT जैसे संस्थानों से निकले युवा और उच्च शिक्षित अधिकारी भी चंद रुपयों के लालच में अपना ईमान बेच देंगे, तो आम आदमी न्याय के लिए कहाँ जाएगा? काजल मीणा का केस आज उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए एक सबक है जो 'सिस्टम बदलने' के नाम पर सेवा में आते हैं, लेकिन खुद सिस्टम की गंदगी का हिस्सा बन जाते हैं।

ये भी पढ़ें

बदले राजस्थान के 25 जिलों के कलक्टर, डाबी सिस्टर्स को मिली ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी
जयपुर
Dabi Sisters Ai Pic

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Apr 2026 11:51 am

Hindi News / Rajasthan / Karauli / SDM Kajal Meena Bribe Case: इंटरव्यू के अंश वायरल, कहा मैं बदलाव लाना चाहती हूं, अब जेल में हैं टॉपर एसडीएम

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

SDM Kajal Meena : रिश्वत लेते पकड़ी गई एसडीएम काजल मीणा बोलीं- ‘गलती हो गई’, माफी काम नहीं आई, कोर्ट ने भेजा जेल

SDM bribery case Rajasthan, Nadoti SDM arrest, Kajal Meena corruption case, ACB Rajasthan trap, bribe taking officer, Rajasthan corruption news, government officer arrested, judicial custody case, ACB action Rajasthan, bribery scandal India, public servant corruption, anti corruption bureau case, Rajasthan admin scandal, cash seizure case, high profile arrest Rajasthan
खास खबर

कोर्ट का सख्त रुख: 9 साल बाद भी नहीं दिया एक्सीडेंट का क्लेम, अब टेम्पो चालक को सीधे जाना पड़ा जेल

MP High Court's Gwalior Bench Issues Stern Reprimand to the Collector
करौली

Rajasthan News : वीडियो में 'आदर्श बातें' और हकीकत में 'रिश्वत का खेल'! आखिर क्यों वायरल हो रहा SDM काजल मीणा का पुराना वीडियो?

SDM Kajal Meena
करौली

SDM Kajal Meena : राजस्थान में कौन हैं SDM काजल मीणा ?, दूसरी ही पोस्टिंग में रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, जानें इनसाइड स्टोरी

Who is Nadoti SDM Kajal Meena in Rajasthan Arrested red-handed taking bribe in his second posting Know inside story
करौली

राजस्थान में एसीबी का बड़ा एक्शन: 60 हजार की रिश्वत लेते SDM काजल मीणा रंगे हाथों गिरफ्तार, रीडर-बाबू भी पकड़े गए

sdm kajal meena
करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.