बदले राजस्थान के 25 जिलों के कलक्टर, डाबी सिस्टर्स को मिली ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारीIAS

इस सूची में केवल डाबी बहनें ही नहीं, बल्कि राजस्थान के 25 जिलों के कलक्टर बदले गए हैं। मुख्यमंत्री के सचिव और विशिष्ट सचिव स्तर पर भी बदलाव किए गए हैं, जो यह संकेत देता है कि सरकार अपनी प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए नई टीम के साथ आगे बढ़ना चाहती है। इन तबादलों के माध्यम से सरकार ने न केवल अनुभव को महत्व दिया है, बल्कि युवा अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण पदों पर बैठाकर शासन में नई ऊर्जा फूंकने की कोशिश की है। डाबी बहनों की नई नियुक्तियां प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं, क्योंकि दोनों ही अधिकारी अपनी विशिष्ट कार्यशैली और सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता के कारण युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं।