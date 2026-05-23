जयपुर में आवासन मंडल का बड़ा एक्शन, 100 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त, दिनभर गरजे बुलडोजल

आवासन मंडल ने 2 सितंबर 1989 को इस भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की थी और 1991 में कब्जा लिया था। मुआवजा राशि 1993 में कोर्ट में जमा करा दी गई थी, लेकिन खातेदारों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसी बीच गृह निर्माण सहकारी समिति ने श्री राम विहार बी योजना सृजित कर दी। कोर्ट में लंबी लड़ाई के बाद इसी वर्ष अप्रेल में एकल पीठ ने मंडल के पक्ष में फैसला दिया। तब करीब 15 बीघा का कब्जा लिया गया, लेकिन खंडपीठ के स्थगन आदेश से काम रुक गया था। अब रोक हटने के बाद मंडल ने यह निर्णायक कार्रवाई की है।