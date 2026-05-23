23 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में आवासन मंडल का बड़ा एक्शन, 100 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त, दिनभर गरजे बुलडोजल

राजस्थान आवासन मंडल ने शनिवार को बी-2 बाइपास चौराहा स्थित श्रीराम कॉलोनी पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू की। पहले दिन 100 से अधिक भूखंडों पर कार्रवाई हुई। सुबह 10:00 बजे से शाम छह बजे तक मंडल की टीम ने अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

May 23, 2026

B2 bypass encroachment demolition

अवैध निर्माण ध्वस्त। फोटो पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan Housing Board Action : जयपुर। राजस्थान आवासन मंडल ने शनिवार को बी-2 बाइपास चौराहा स्थित श्रीराम कॉलोनी पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू की। पहले दिन 100 से अधिक भूखंडों पर कार्रवाई हुई। सुबह 10:00 बजे से शाम छह बजे तक मंडल की टीम ने अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। 42 बीघा 10 बिस्वा जमीन का लम्बे समय से विवाद चला आ रहा था। कार्रवाई के दौरान एक तीन मंजिला निर्माण भी ध्वस्त किया गया। इसके अलावा भूखंडों की बाउंड्रीवाल से लेकर कोठरियों को मंडल की टीम ने तोड़ा।

मंडल अधिकारियों की मानें तो उक्त जमीन की कीमत 2200 करोड़ रुपए है। कार्रवाई को रोकने के लिए कुछ लोगों ने कोर्ट के आदेश भी दिखाए, लेकिन मंडल की टीम ने इनको नहीं माना।

करीब 37 साल पुरानी कानूनी लड़ाई जीतने और हाईकोर्ट की खंडपीठ से रोक हटने के बाद मंडल के बुलडोजर सुबह ही मौके पर पहुंच गए। अभियान के पहले दिन करीब 100 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। मंडल रविवार को भी कार्रवाई करेगा। कब्जा लेने के बाद जमीन को सुरक्षित करने के लिए डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से चारदीवारी बनाई जाएगी, जिसके लिए टेंडर जारी हो चुके हैं।

37 साल पुराना है मामला

आवासन मंडल ने 2 सितंबर 1989 को इस भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की थी और 1991 में कब्जा लिया था। मुआवजा राशि 1993 में कोर्ट में जमा करा दी गई थी, लेकिन खातेदारों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसी बीच गृह निर्माण सहकारी समिति ने श्री राम विहार बी योजना सृजित कर दी। कोर्ट में लंबी लड़ाई के बाद इसी वर्ष अप्रेल में एकल पीठ ने मंडल के पक्ष में फैसला दिया। तब करीब 15 बीघा का कब्जा लिया गया, लेकिन खंडपीठ के स्थगन आदेश से काम रुक गया था। अब रोक हटने के बाद मंडल ने यह निर्णायक कार्रवाई की है।

यहां हुई कार्रवाई

-सांगानेर की तरफ स्थित कॉलोनी के हिस्से में करीब 70 निर्माण ढहाए। यहां चारदीवारी, टीनशेड और मकान शामिल थे।
-व्यावसायिक गतिविधियों वाले दूसरे हिस्से में करीब 30 निर्माणों को ध्वस्त किया गया, जहां बार, हट रेस्टोरेंट और कैटरिंग गोदाम चल रहे थे। जिन मकानों में परिवार रह रहे थे, उन्हें फिलहाल कुछ समय की मोहलत दी गई है।

रविवार को भी होगी कार्रवाई

आवासन मंडल सचिव गोपाल सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई की गई है। जमीन पर कब्जा लेने के बाद मंडल इसकी बाउंड्रीवाल करवाएगा। इसके बाद नियमन की कार्रवाई और जमीन की प्लानिंग की जाएगी। रविवार को भी कार्रवाई होगी।

ये भी पढ़ें

बाड़मेर में हाईवे किनारे अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, चलेगा बुलडोजर, 75 मीटर दायरे में नोटिस जारी
बाड़मेर
Barmer highway encroachment action

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 May 2026 08:33 pm

Published on:

23 May 2026 08:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में आवासन मंडल का बड़ा एक्शन, 100 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त, दिनभर गरजे बुलडोजल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को अधिक तार्किक बनाने की जरूरत

exams
ओपिनियन

संपादकीय: कर्जदारों की छवि धूमिल करने के इरादों पर नकेल

banks
ओपिनियन

नाम ब्रह्म का-प्रपंच माया के… आलेख पर प्रतिक्रियाएं

Gulab Kothari Editor-in-Chief of Patrika Group
जयपुर

राजस्थान में बढ़ी स्कूलों की छुटि्टयां: शिक्षकों के आंदोलन के बाद शिक्षा विभाग ने मानी मांगें

rajasthan school holiday date
जयपुर

Rajasthan : मंत्रियों के कारकेड में कटौती से लेकर विदेश यात्रा पर बैन! भजनलाल सरकार के ‘खर्च कटौती’ पर बड़े फैसले

AI Image
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.