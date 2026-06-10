Tirth Yatra Yojana 2026: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज, जून में निकलेगी लॉटरी

Rajasthan Senior Citizen Tirth Yatra Yojana 2026-27: 'देवस्थान विभाग की 2026-27' के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बुधवार है। प्रदेशभर के बुजुर्गों में भारी उत्साह है, लेकिन विभागीय वेबसाइट के तकनीकी झोल और सुस्त सर्वर ने आवेदकों की चिंता बढ़ा दी है। सबसे बड़ा भ्रम विभाग के ऑनलाइन डैशबोर्ड को लेकर हैं, जहां वर्तमान सत्र के बजाय पिछले साल के आंकड़े प्रदर्शित हो रहे हैं। 'वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना पोर्टल पर फिलहाल 1,15,024 कुल आवेदन और 1,84,015 यात्रियों का आंकड़ा दिख रहा है। हकीकत यह है कि यह संख्या गत वर्ष (2025) की है। ऐसे में आवेदक और तकनीकी विशेषज्ञ समझ नहीं पा रहे हैं कि विभाग ने पोर्टल अपडेट क्यों नहीं किया? रियल टाइम डेटा न होने से पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं और यह भी पता नहीं चल पा रहा कि इस बार किस जिले से कितने आवेदन आए हैं। मंगलवार को भी दिनभर सर्वर धीमा रहने से बुजुर्गों को फॉर्म भरने में खासी मशक्कत करनी पड़ी।