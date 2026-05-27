राजस्थान के वरिष्ठ नागरिक AC ट्रेन और हवाई जहाज में कर सकेंगे फ्री यात्रा, सरकार की योजना के लिए आज से करें आवेदन

राजस्थान के बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य के देवस्थान विभाग की ओर से एक बेहद काम की योजना है। राज्य सरकार की 'वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना' के तहत इस वर्ष हजारों बुजुर्गों को देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की मुफ्त यात्रा कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन आज यानी 27 मई 2026 से खोल दी गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उन जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को धार्मिक यात्रा का अवसर देना है, जो अपनी वित्तीय स्थिति के कारण पवित्र स्थलों के दर्शन करने से वंचित रह जाते हैं। देवस्थान विभाग द्वारा जारी किए गए आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, इच्छुक और पात्र वरिष्ठ नागरिक आगामी 10 जून 2026 तक इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।